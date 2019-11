Edwin Evers: Qmusic had Mattie en Wietze bij elkaar moeten houden

,,Mattie en Wietze waren echt een geduchte concurrent van ons. Misschien waren ze nog wel veel groter geworden, als ze waren blijven zitten met z'n tweeën", kijkt Edwin terug in de podcast. Hij vond het vooral sterk dat Qmusic het aandurfde om twee onbekende namen in de ochtend neer te zetten en ze alle tijd te geven om te groeien. Bovendien kregen ze veel aandacht door veel promotieacties.

Dat Mattie en Wietze in 2017 uiteindelijk met ruzie uit elkaar gingen is ook een beetje de schuld van Qmusic, vindt Edwin. ,,Ik heb het echt ontzettend dom gevonden dat dat uit elkaar gevallen is. Daar had iemand even de regie op moeten nemen.”