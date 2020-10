Edwin Evers: Zou mooi zijn als ze naar het liedje luisteren zonder mij te zien als zingende dj

Het Gevoel ontstond, net als de andere nummers op zijn in het voorjaar te verschijnen album, tijdens de coronacrisis. Optredens met zijn Edwin Evers Band werden gecanceld en de agenda was compleet leeg. ,,Ik had niks te doen en ook de weekenden waren leeg, dus toen ben ik mijn thuisstudio ingedoken. Ik pakte mijn gitaar en piano erbij en was soms tot 4.00 uur ’s nachts aan het schrijven. Ik werd ineens heel productief”, vertelt de voormalig dj van Radio 538, waar hij tot eind 2018 de dagelijkse ochtendshow voor zijn rekening nam.

Blote kont

Het resulteerde in een aantal nummers die ‘goed genoeg waren om uit te brengen’. ,,Iedere keer als ik een liedje schreef voor iemand anders, dacht ik: wie moet dit gaan zingen? Het paste gewoon het beste bij mezelf. En ik had altijd al het idee om zelf een album op te nemen maar toen ik op de radio zat had ik daar de tijd en rust gewoon niet voor. Nu heb ik het toch gedaan.”

De hele plaat is Nederlandstalig. Want daarin kan hij zich beter uitdrukken dan in het Engels. ,,Ik vind het leuk om te zoeken naar teksten met een knipoog. En natuurlijk, je staat wel iets meer in je blote kont. Het is heel direct en persoonlijk.

Gierende gitaren

Persoonlijk is zijn single, waarvoor Ruud de Wild de videoclip maakte, eveneens. Het nummer gaat over ‘het ondefinieerbare van gevoel’. Evers: ,,In het begin van de coronacrisis kwam ik bij mijn moeder op bezoek en ze zei: ‘ik voel me niet zo, maar weet niet waarom’. En dat gevoel herkende ik. Soms ben je heel blij of neerslachtig maar weet je eigenlijk niet hoe dat komt. Dat gevoel kun je niet altijd vatten, terwijl je veel beslissingen juist maakt op basis van gevoel. Daar gaat het nummer over.”

Iedereen die na het luisteren van Het Gevoel denkt te weten hoe het album gaat klinken, heeft het volgens de zanger en drummer mis. ,,Qua stijl en thema schieten de liedjes alle kanten op”, bekent Edwin, die niet bezig is om één bepaalde sound neer te zetten. ,,Wie de muzikant Edwin Evers is? Die is er niet. En dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon liedjes schrijven en soms zitten daar een piano en strijkers in en soms gierende gitaren. Er staan zelfs liedjes op die van een andere band zouden kunnen zijn.”

Of de luisteraars dat kunnen waarderen, is afwachten. ,,Ik schrijf het alleen en word er straks ook alleen op afgerekend. En zo moet het ook zijn. Als je het kut vindt, heb ik het gedaan. En als je het leuk vindt ook. Ik hoop vooral dat het een begin is van veel schrijven en met muziek bezig zijn.”

Een zangcarrière zit er in ieder geval niet in. ,,Ik ben 49, ik heb niet de ambitie om popartiest te worden, wel om artiest te zijn en goeie liedjes te schrijven.”

