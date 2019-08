Edwin Smulders valt op zijn hoofd: negen hechtingen

Bij de foto schrijft hij: ‘Ongeluk zit in een klein hoekje. #9hechtingen’. Een volger vraagt wat er is gebeurd waarop hij zegt: ‘Uitgegleden bij plek waar boten uit en in water gaan. Betonplaat was spiegelglad. Op achterkant van mijn hoofd gevallen. Lekker lomp.’



Gelukkig staat de vrouw van de fotograaf, Anouk Smulders, hem bij. Zij reageert: ‘Het is in ieder geval nooit saai met mijn man. Zuster Anouk staat klaar...’ Ook bekend Nederland wenst Smulders beterschap toe.