Een avondje Stefano Keizers is een avondje vol heerlijk ongemak en absurdisme

‘Dyslecti­sche’ Lange Frans tegen Peter Pannekoek: ‘Ik kan lezen en schrijven hoor’

In zijn podcast met cabaretier Peter Pannekoek als gast, verklaart rapper Lange Frans dat hij helemaal niet dyslectisch is. ,,Ik kan gewoon lezen en schrijven hoor’’, zegt de artiest, die door Pannekoek aardig op de korrel werd genomen in diens oudejaarsconference.

19:17