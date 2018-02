Een dikke kus van Dionne en een geheime reis voor de Posjes

Uma Thurman spreekt over Weinstein, ook Tarantino krijgt ervan langs

1:54 Actrice Uma Thurman heeft zich eindelijk uitgesproken over de gevallen filmproducent Harvey Weinstein. Thurman acteerde in Pulp Fiction, de door Quentin Tarantino geregisseerde film die Weinstein en zijn productiemaatschappij op de kaart zetten in Hollywood. De actrice vertelt nu dat ze meerdere keren seksueel is belaagd door Weinstein.