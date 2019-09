‘Een docente liet me een striptease uitvoeren voor de klas. Ik haatte het, maar deed het wel’

Daar zat ze dan, in een vakwerkhuisje in Vijlen. Alleen, in de herfst van 2015. Moeder dood, vader dood, hun as uitgestrooid in Limburgse beekjes. ,,Nadat mijn ouders waren gestorven, was het alsof mijn hele jeugd dood was. Er was iets wezenlijks weg. Ik had niet gedacht dat het zo’n impact zou hebben. Ik koos ervoor terug te keren naar de streek waar ik vandaan kwam, waar het is begonnen.”