Een gewone huis-, tuin- en keukenhomo moet je op tv met een lampje zoeken

Het vertrek van presentatoren, al dan niet vrijwillig, hoeft niet het einde te betekenen van een succesvol programma. De tv-geschiedenis kent genoeg voorbeelden waar een wisseling van de wacht zich vrij geruisloos voltrekt. Denk aan Tussen Kunst en Kitsch, Heel Holland Bakt, Eigen Huis en Tuin of recent nog aan Weet ik veel?!



Woensdagavond was het de grote vraag of dat ook gold voor Paleis voor een Prikkie. De kringloopwinkelmetamorfoseshow is een van de weinige hits van SBS, met een grote fanbase die zelfs trouw voor de herhalingen gaat zitten. Dus toen Rogier en Frank boos de deur van nummer 6 achter zich dichttrokken en met gierende banden naar de buren op 4 reden, was de beslissing op het hoofdkwartier van SBS snel genomen: er moest een nieuw stylistenduo komen.



Dat zijn Peer en Brian geworden. Of Brian en Peer, dat kan ook. Toen ze werden voorgesteld was ik namelijk nogal afgeleid door overhemden van Peer waarvan kleur en print een regelrechte aanslag zijn op het netvlies. Tijdelijk verblind was ik er even van overtuigd dat ik de naam van Brian verkeerd had verstaan, want ik hoorde toch echt Roy Donders over worstenbroodjes praten. Maar toen ik weer iets meer dan enkel contouren kon onderscheiden, zag ik dat we hier te maken hebben met een kloon. Niet alleen van de Tilburgse ambassadeur van de harde krul en het huispak, maar ook één van Geer en Goor. Deze Brian liep de hele uitzending te puffen hoe zwaar het was, hoe warm hij het had en hoezeer hij verlangde naar een wit wijntje.