Een huis vol keert in augustus terug met zomerserie

Nieuw seizoen Jaimie Vaes-se­rie in juli, inhoud onduide­lijk

17:06 Het nieuwe seizoen van realitysoap Jaimie: In The Vaes Lane is vanaf 15 juli op Discovery+ te zien. Dat heeft de zender vandaag bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren in het nieuwe seizoen.