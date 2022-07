Een huis vol keert terug op de buis, nieuw gezin Zeldenrust maakt opwachting

Amber Heard officieel in hoger beroep in zaak tegen Johnny Depp

De advocaten van Amber Heard hebben afgelopen vrijdag officieel hoger beroep aangetekend in de smaadzaak van haar ex-man Johnny Depp. Ze stellen in een 43 pagina’s tellend rechtbankdocument dat er onvoldoende bewijs was voor de uitspraak in het voordeel van Depp.

