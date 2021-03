Een liedje van Xander de Buisonjé moet het antwoord brengen: wie vermoordde baby Sem?

Moeder Justin Bieber niet blij met nieuwe tattoo

15:39 Pattie Mallette (45), de moeder van Justin Bieber (27), heeft via sociale media laten weten niet bepaald blij te zijn met de kersverse tattoo die de zanger in zijn nek heeft laten zetten. Bieber plaatste een tatoeage van een perzik, verwijzend naar zijn nieuwste single ‘Peaches’. Maar daar was moeder het niet helemaal mee eens.