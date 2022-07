Een roze bank en groene keuken? Geen kleur of printje is te gek voor dit Kopen zonder kijken-stel

met videoDe laatste aflevering van dit seizoen van Kopen zonder kijken is met een klapper afgesloten. Dit keer geen bijstellingen van het wensenlijstje of visgraatvloeren en stalen deuren, Rob en Lotte uit Den Bosch pakken het helemaal anders aan.

Razend enthousiast waren Rob (28) en Lotte (25) toen zij te horen kregen dat het team van Kopen zonder kijken hen zou helpen in de zoektocht naar een nieuw huis. Ze zijn al een jaar op zoek naar een woning, hebben al zo’n veertig bezichtigingen en twintig biedingen gedaan, maar wonen nog steeds als ‘studenten’ met twee andere huisgenoten in Den Bosch.

De twee hebben nu behoefte aan een plekje voor met z’n tweeën, maar er is één probleem waar het stel niet zo goed uit komt: Lotte wil in het bruisende Den Bosch blijven wonen, Rob liever in een van de rustigere dorpjes er omheen. Daarom laten de twee die keus aan de makelaar, die op pad wordt gestuurd met een budget van 390.000 euro. Hun verdere wensenlijstje? Een woning van 100 vierkante meter, drie slaapkamers, een tuin, bad én klusschuur.

Lekker druk

Waar andere stellen dit seizoen geregeld gingen voor een visgraat-vloer en stalen deuren, slaan Lotte en Rob een compleet andere weg in. Van Lotte mag de aankleding van het huis ‘lekker druk’, met kekke printjes en gekleurd meubilair. Aannemer Bob is er in ieder geval blij mee. ‘I love it’, reageert hij op de plannen van het stel.

Tekst gaat door na de foto.

Volledig scherm Het moodboard van het stel © RTL

Vanwege de huidige tekorten op de woningmarkt staat er extra veel druk op de makelaars. Om die druk ook voelbaar te maken bij Rob en Lotte krijgt het stel een ‘concessie-klok’ mee. Die telt af vanaf 56 dagen. Hebben de makelaars voor die tijd geen huis weten te kopen? Dan vindt er een ‘concessiegesprek’ plaats. ,,Dan moet er of een slaapkamer af, of het zoekgebied moet groter worden, óf toch geen tuin op het zuiden”, aldus aannemer Bob.

Quote Ik voel me haast een kleuter die voor de eerste keer op schoolreis­je gaat, zo zenuwach­tig ben ik Rob

Gelukkig hoeft het zo ver niet te komen, want voordat de teller op nul staat kunnen Rob en Lotte tekenen voor hun nieuwe stek. Vanaf dat moment stijgt de spanning, want de grote vraag is nu: waar gaat het stel terechtkomen? ,,Ik voel me haast een kleuter die voor de eerste keer op schoolreisje gaat, zo zenuwachtig ben ik”, vertelt Rob.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Rob en Lotte © RTL

Verrast

De makelaars hebben uiteindelijk een woning in Rossum weten te vinden. Lotte, die het liefst in haar vertrouwde Den Bosch had willen blijven, is toch blij verrast met het ruime huis in een dorp verderop, die aan bijna alle wensen voldoet van het stel. Lotte loopt met alle hoop de badkamer in, waar alleen een douche in te vinden is. ,,Geen bad, helaas, maar dat was alleen maar een wens", zegt ze licht teleurgesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar die teleurstelling maakt later in de afleveringen plaats voor blijdschap. Omdat Rob en Lotte een extra 10.000 euro aan budget vrij hadden gemaakt voor de aankleding van het huis, voldoet de woning uiteindelijk aan alle wensen van het stel. Lotte heeft haar bad, Rob zijn houtkachel, en er zijn een groene keuken, roze bank, drukke tegeltjes in de badkamer, een leren trap én een bloemenbehang in de woonkamer.

Aan het stel is maar al te duidelijk te zien dat ze blij zijn met het Kopen zonder kijken-avontuur dat ze zijn aangegaan. ,,Wow, dit is niet normaal’’, schreeuwt Lotte het uit. Ook Rob weet echt niet wat hij ziet. ,,Het is echt, maar dan ook echt boven verwachting. Ik kan niet anders zeggen dan mooi, dankjulliewel.’’

Volledig scherm Geen printje is te gek voor Rob en Lotte © RTL

Luister ook naar de AD Media Podcast. Deze week over het fiasco van Million Dollar Island, de druk op FM-licenties van onder meer 538, Veronica en Radio 10 en Matthijs van Nieuwkerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: