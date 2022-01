Een stel anonieme vrouwen bereikte meer dan een paar bekende, treurige hielenlikkers

Video's Rutte onder indruk van adverten­tie Tal­pa-vrou­wen: ‘Een heel bijzonder statement’

Staatssecretaris Gunay Uslu wil in gesprek met De Mol en andere mediaondernemers en omroepen. ,,Ik ben er misselijk van, dat dit gebeurt, dat jonge meisjes en vrouwen in zulke onveilige werkomstandigheden hebben moeten werken. Onacceptabel is dat”, reageert ze op de uitzending van Boos.

