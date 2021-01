Een toevluchtsoord voor iedereen die geen zin had in weer een discussie over avondklok, corona of... Tijl!

Het is even zoeken, maar daar was er gelukkig weer één: een programma waarin het even niet over corona, avondklok of Amerika ging, en waarin Tijl Beckand niet als een vervelend kind dwars door alles heen tettert. Maar waarbij het heerlijk wegsoezen is naar een tijd dat alles nog goed, puur en onschuldig was. Welkom bij Het Dorp, van Omroep Max, waarin Huub Stapel en Wim Daniëls met behulp van een motor met zijspan een ode brengen aan het dorpsleven.