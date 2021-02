Een Utrechts woonwagenmeisje werd musicalster: Antje Monteiro zet haar levensverhaal op papier

filmrecensie Emotionele leegte staat centraal in antihorror­film Dead & Beautiful

4 februari Een vampierbestaan kan dodelijk saai zijn (zie Only Lovers Left Alive uit 2013), maar je ook helpen een zielsverwant te vinden (het Zweedse Let the Right One In uit 2008) of je sexappeal vergroten (de Twilight-saga). Voor de rijke en verveelde personages in Dead & Beautiful, te zien op het International Film Festival Rotterdam, zorgt een plotseling leven met puntige hoektanden eindelijk weer voor wat opwinding.