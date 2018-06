EenVandaag inruilen voor soap, wie verzint dat?

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Het is de meest absurde ontwikkeling die ik in tijden heb gehoord in tv-land. En dat wil wat zeggen in een jaar dat Twan Huys overstapt naar Late Night en NPO-bestuurder Frans Klein, die nog niet zo lang geleden de socialistische VARA-waarden met hand en tand verdedigde, steeds nadrukkelijker wordt genoemd als opvolger van Erland Galjaard bij RTL.

Het lijkt er sterk op dat hij nu al met zijn hoofd bij zijn nieuwe baan zit. Anders kan ik niet verklaren waarom je als publieke omroep de best bekeken actualiteitenrubriek, namelijk EenVandaag, overweegt te verhuizen van vlaggenschip NPO 1 naar stiefbroertje NPO 2 om plaats te maken voor een soapserie.

Nu zegt u misschien: ‘Mens, waar maak je je druk om? Dan zappen de vaste kijkers toch gewoon een net verder.’ Maar zo werkt het helaas niet. De NPO 1-kijker is anders dan die van NPO 2. Het zou me niets verbazen als de vaste EenVandaag-adept, zodra hij gedwongen aan het zweven slaat, eerder terechtkomt bij Editie NL op RTL. Vandaar dat de makers van de rubriek meteen woedend op de barricades zijn geklommen.

Het voelt ook nog eens onlogisch om een soap op die plek te zetten. Ten eerste heb ik de afgelopen acht jaar, sinds ONM (ooit Onderweg naar Morgen) ter ziele ging, nog nooit iemand horen verzuchtten dat hij het genre zo mist bij de publieke omroep. Ten tweede is het tijdstip van 18.00 uur ongeschikt. Dan is het spitsuur in veel huishoudens en staat alles in het teken van thuiskomen, kinderen met iPad op de bank installeren en snel iets gezonds in elkaar flansen. Ondertussen ben je allang blij dat je tijdens het tafeldekken en afruimen een paar flarden meekrijgt van nieuws en actualiteiten.

En hoezeer ik van een goede soap houdt – diep van binnen rouw ik nog steeds om het einde van As the World Turns – is dat nou iets waar de publieke omroep zich op moet richten terwijl er bezuinigingen dreigen? En wat is het volgende? Het NOS Journaal of de late night talkshow naar 2 ten faveure van een quiz? Ik heb even opgezocht hoe de organisatie NPO1 zelf definieert: ‘een onmisbaar net met de belangrijkste gebeurtenissen die iedereen raken en met programma’s die het gesprek van de dag bepalen. ’