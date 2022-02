EenVandaag mag reportage niet uitzenden van rechter

De rechtbank in Amsterdam heeft een reportage van EenVandaag van vanavond verboden. De Orde van Advocaten Amsterdam had een kort geding aangespannen over het item. Volgens hen is ‘de veiligheid van advocaten in het geding’. De zaak vond plaats achter gesloten deuren.

Waar de reportage over ging is niet bekendgemaakt. Naar verluidt ging het over de in 2019 vermoorde advocaat Derk Wiersum. Hij was advocaat van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De deken van de Orde wil geen toelichting of commentaar op het spoed kort geding geven. ,,Het is niet voor niets achter gesloten deuren”, aldus Evert Jan Henrichs.

De rechtbank komt later nog met een motivering van de uitspraak, maar dat zal niet meer vandaag zijn. De uitzending van EenVandaag zou om 18.15 uur uitgezonden worden.

Doodgeschoten

Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende proces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten. In juli vorig jaar werd ook Peter R. de Vries vermoord. Hij was adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.

Morgen is opnieuw een zitting in Marengo, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

