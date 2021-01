EenVandaag-presentatrice Roos Moggré bevallen van tweede kindje

The Weeknd steekt 5 miljoen euro in eigen optreden bij Super Bowl

29 januari The Weeknd pakt zijn aankomende optreden tijdens de pauze bij de Amerikaanse Super Bowl serieus aan. De 30-jarige zanger spendeert maar liefst 5 miljoen euro van zijn eigen vermogen aan de show, die in de Verenigde Staten zo’n beetje het grootste evenement is dat een artiest op commercieel gebied kan bereiken. Dit meldt Billboard.