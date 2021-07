Eerbetoon aan prins Philip op foto van jarige George (8)

Prins George (7) verovert harten fans met vreugde op de tribune

12 juli De openingstreffer van Luke Shaw in de EK-finale zorgde ook bij een jonge fan voor een grote glimlach. Prins George was samen met zijn vader prins William en moeder Catherine naar Wembley gekomen. Na de goal kwam het 7-jarige mannetje in beeld, die volop genoot van het doelpunt.