Eerbetoon Sunnery James en Ryan Marciano in Arena

Liefhebbers kunnen op sensation.com vanaf 23.00 uur genieten van een lichtshow met muziek onder de naam Moment of Light. ,,Een eerbetoon aan iedereen die de hoop erin heeft gehouden tijdens de lockdown. We willen bovenal iedereen aanmoedigen om straks weer in volle glorie het leven te vieren”, aldus Eric Keijer van ID&T.



Na de opening verzorgen Sunnery James en Ryan Marciano een set van twee uur. Keijer: ,,Na donkere tijden komt er licht. Met dit gegeven is de Moment of Light-show ontstaan. De show is een creatieve doorvertaling van Sensation, waarbij artistieke beleving en entertainment al decennia lang vooropstaan.”



Dancefeest Sensation (White) werd in 2000 voor het eerst werd gehouden in de Arena. Bezoekers kwamen in het wit gekleed en later bij Sensation Black in het zwart. Het groeide uit tot een wereldwijd concept met feesten in onder andere Amerika, Duitsland, Rusland en Australië. In 2017 was de laatste editie in de Arena, waarna ID&T opvolger Beyond Sensation bedacht. Binnen een mum van tijd was het festijn voor dit jaar uitverkocht. Beyond Sensation is nu verplaatst naar 3 juli 2021.