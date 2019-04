Eerst 'de baby', dan de brexit

video Elise Schaap persi­fleert Famke Louise: ‘Ik ben op me Ronnie. Waarom geen idee’

6 april De Rotterdamse actrice Elise Schaap (38) schittert vanavond in de tweede aflevering van De TV Kantine in de rol van vlogster/zangeres Famke Louise. Schaap liet zich, geïnspireerd door de hit Op Me Monnie, filmen in een supermarkt met een hartjeslolly in haar mond. ,,Ik ben op me Ronnie, waarom geen idee. Op me lollie zuig ik dagelijks. Net als Ronnie lekker smakelijk’’, zingt ze.