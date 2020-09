Eerste afvaller The Masked Singer bekend: ‘Kon niet missen!’

SPOILER ALERTHet tweede seizoen van The Masked Singer zorgde vanavond bij de kijker meteen voor een lawine aan suggesties in hun speurtocht naar welke BN’er er schuilgaat in welk kostuum. Het zangprogramma was dan ook in no time trending topic op Twitter. Wie gaan er schuil achter de Kameleon, de Koning, de Vuurvogel, het Skelet, de Lama en al die andere karakters? En voor wie viel al in de eerste aflevering het doek?

De bekende deelnemers, al dan niet zoetgevooisd, deden er alles aan hun ware identiteit verborgen te houden. Aan panelleden Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling net als in het eerste seizoen de taak de BN’ers te ontmaskeren. Aan bod kwamen vanavond de Kameleon, de Koning, de Vuurvogel, het Skelet en de Lama. De presentatie is net als bij de eerste reeks in handen van Ruben Nicolai.

Aan de Kameleon de eer als eerste het podium te betreden en af te trappen met het nummer Higher Love van de Britse zanger Steve Winwood. Carlo meende hierin Trijntje Oosterhuis te herkennen, zijn teamgenote Loretta Schrijver was niet overtuigd. ,,Nee, die klinkt heser.” Gerard Joling en Buddy Vedder dachten Angela Groothuizen te herkennen, of oud-schaatster Marianna Timmer. Ook de kijker vond deze lastig, hoewel GTST-actrice Babette van Veen het meest voorbijkwam als degene die zich in het pak van de Kameleon zou hebben gehesen.

De tweede kandidaat die opkwam was het schaakstuk de Koning, die het nummer Uncharted van Kensington zong. Carlo en Loretta hoorden in de hoge uithalen RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink. Gerard en Buddy twijfelden tussen radiopresentator Bram Krikke en voormalig BNN-presentator Valerio Zeno.

Bij de Vuurvogel waren de kijkers, in tegenstelling tot het panel, opvallend eensgezind: het kon bijna niet anders of dit was Willeke Alberti. Hoewel Janny van der Heijden, jurylid uit Heel Holland Bakt, bij Buddy ook een goede kans had.

Volledig scherm The Masked Singer. © RTL

Het Skelet vertederde Loretta meteen. Na de vertolking van Say My Name van Destiny’s Child barstte het grote speculeren los. Loretta twijfelde nog even: was het Marieke Elsinga? Maar Carlo Boszhard was er meteen zeker van: dit is RTL-collega Geraldine Kemper. Volgens Buddy en Gerard betrof het toch zeker een sporter. De kijker wist het na de eerste noten al zeker: het Skelet is GTST-actrice Holly Brood.

Als het karakter De Lama opkomt, barst op de klanken van La Cucaracha een feestje los. Het panel is meteen fan. Tijdens het optreden, hij zong het nummer The Lazy Song van Bruno Mars, scheelde het maar weinig of de Lama had zijn identiteit al prijs gegeven; zijn hoofd leek gevaarlijk los te zitten. Uiteindelijk bleef het pak intact. Na afloop wilde Loretta wel even het ‘wiebelkontje’ inspecteren om te zien of dit haar verdenking kracht bij zou zetten. Maar de verwarring bleef onverminderd groot. Is het Jan Smit (vanwege de hint ‘Volendam’), Johnny Kraaijkamp, of toch Alain Clark? Beide teams kwamen er niet uit. De kijker hield het op Tygo Gernandt, Tijl Beckand, of nee, toch Kees Tol. Vanwege de hint ‘Perfecte Plaatje’.

Het groepsnummer van het bonte gezelschap moet uitkomst bieden. Er vielen zichtbaar wat kwartjes bij het panel. De sing-off om de laatste plek naar de volgende ronde ging uiteindelijk tussen de Koning en de Vuurvogel. Het publiek was uiteindelijk aan zet en besloot dat de Vuurvogel het masker af moest doen. Na tromgeroffel en spannende muziek onthulde de Vuurvogel haar ware identiteit: het was Willeke Alberti.

De zangeres zei het jammer te vinden al na een aflevering het strijdtoneel te moeten verlaten, maar ook blij te zijn niet meer terug te hoeven in het pak. ,,Blij dat ik dit niet elke dag hoef te doen. Het is prachtig maar zo warm.”

Zowel Carlo als Gerard had het goed geraden, wat beide teams een punt opleverde. De andere karakters zien we volgende week weer terug.

The Masked Singer, van origine een Zuid-Koreaans format, wist het eerste seizoen gemiddeld per aflevering ruim een miljoen kijkers te trekken. Operazangeres Tania Kross, verkleed als robot, won de eerste reeks.

Start tweede seizoen The Masked Singer: