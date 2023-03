Eerste beelden musical Grease met jonge talenten Danique en Tristan

De try outs vinden plaats in het Amsterdamse DeLaMar Theater, waar 3 april de première plaatsvindt. ,,Het is heel fijn om nu, in het DeLaMar, in decor met het orkest en de kostuums te kunnen spelen. DeLaMar voelt als thuiskomen omdat we hier zolang hebben gestaan met Diana en Zonen’’, laat Danique weten. ,,Gelukkig kwamen Tristan en ik in een groep die ons onwijs goed heeft opgevangen. Ze hebben ons aan alle kanten geholpen en meegedacht. Mede hierdoor hebben we onze rollen zo snel eigen kunnen maken.”