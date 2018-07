Eerste beelden van plechtige doop Brits prinsje Louis

foto'sIn de kapel van St. James's Palace in Londen is aan het einde van de middag de op 23 april geboren prins Louis gedoopt door Justin Welby: de aartsbisschop van Canterbury. Louis is het derde kind van prins William en zijn vrouw Catherine.

Louis voegt zich in een lange lijst van Britse royals die in de historische kapel zijn gedoopt. Louis' grote broer prins George (4) was in oktober 2013 de laatste. Voor de 3-jarige prinses Charlotte werd in 2015 uitgeweken naar de St. Mary Magdalene Church op het koninklijke landgoed Sandringham.

Het doopvont was in alle gevallen hetzelfde. Sinds jaar en dag en dus ook vandaag gebruikt de koninklijke familie de zogeheten zilveren Lily Font. Het artefact is zo kostbaar dat het wordt bewaard bij de kroonjuwelen in de Tower of Londen. Bij de doop wordt water uit de Jordaan gebruikt, de rivier waarin Jezus Christus gedoopt zou zijn.

Louis droeg tijdens de religieuze ceremonie een replica van de doopjurk die koningin Victoria (1819-1901) in 1841 liet maken voor haar eerste kind Edward VII. Het originele kledingstuk werd in 2004 vervangen door een nieuw exemplaar omdat het te fragiel was geworden. De oorspronkelijke jurk is door zestig koninklijke baby's gedragen.

Bij de doop van prins Louis was niet de voltallige koninklijke familie aanwezig. Koningin Elizabeth en haar man prins Philip lieten om onbekende redenen verstek gaan. Het zou in elk geval niet met hun gezondheid te maken hebben. Wel gaven acte de présence: natuurlijk de ouders van Louis, prins Charles en Camilla en prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle. Van Catherines zijde waren haar ouders erbij, evenals haar zus Pippa en broer James.

