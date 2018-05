Eerste begeleidingsband Prince komt naar Paradiso

Van 1979 tot 1986 was The Revolution, met daarin onder meer Dez Dickerson, Bobby Z en Doctor Fink, de muzikale basis voor zowel de liveshows als de albums van de in 2016 overleden Prince. De zanger had gedurende zijn carrière een speciale band met Paradiso. Dat kwam vooral door de nachtconcerten die de zanger er gaf, voor het laatst in 2013.



Kaarten voor het concert van The Revolution zijn vanaf vrijdag te koop via de website van Paradiso. Dit jaar komt naast The Revolution ook The New Power Generation (NPG), de latere begeleidingsband van Prince, optreden in Paradiso. Voor het concert van de NPG op woensdag 8 augustus is de voorverkoop al begonnen.