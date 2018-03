Eerste druk biografie Gordon uitverkocht, tweede in de maak

Michael van der Plas: Ik denk dat we gaan verhuizen

19:09 De Haagse horecatijger Michael van der Plas, de ex van realityster Samantha 'Barbie' de Jong, is in Spanje op huizenjacht. Nu Angelina (6) en Milano (2) sinds kort bij hun vader en zijn vriendin Naomi (22) wonen, is een grotere woonruimte noodzakelijk.