Eerste Harry Potter-film weer in de bios, voor het eerst in 4DX

De voorverkoop voor de speciale vertoningen in dat weekend start dinsdag 16 november om 10.00 uur. The Philosopher’s Stone zal voor het eerst in de geschiedenis ook in 4DX-zalen van bioscoopketen Pathé te zien zijn. In dit soort zalen bewegen stoelen ‘mee’ met de film. Ook zijn er in de zaal licht-, lucht- en watereffecten ingebouwd die bijdragen aan een levensechte bioscoopervaring.