Eerste Lang leve de liefde-baby geboren: ‘Het geluk kan niet meer op’

YouTuber OnneDi maakt zichzelf op terwijl ze over moord praat: ‘Voelt bijna alsof je met vriendin kletst’

Jarenlang was ze te zien in YouTube-filmpjes waarin ze slijm maakt en speelgoed uittest. Maar tegenwoordig gooit Dionne Slagter (32) het over een serieuzere boeg. De Woerdense, bekend als OnneDi, maakt video’s en podcasts over misdaad. ,,Het was tijd voor verandering.’’

30 juli