Eerste opiniemaker gesneuveld na interview Harry en Meghan: Piers Morgan stapt op

,,Piers heeft besloten dat het tijd is om weg te gaan”, stelt de zender in een korte verklaring. ,,ITV heeft dat besluit geaccepteerd en heeft hier verder niets aan toe te voegen.”



De Britse mediawaakhond Ofcom meldde vandaag een onderzoek te starten naar Morgan. De organisatie ontving meer dan 41.000 klachten over de opmerkingen die Morgan maandagochtend na het interview van Meghan en Harry met Oprah Winfrey maakte.



In het interview vertelde Markle onder andere zelfmoordgedachten te hebben gehad door de grote druk die zij had ervaren sinds zij een relatie heeft met prins Harry. Ook vertelde zij dat het koningshuis zorgen had geuit over de huidskleur van haar toen nog ongeboren baby Archie.



Morgan trok in het programma Goodmorning Britain deze uitspraken van Markle in twijfel en stelde ‘misselijk te worden van het schandelijke interview’. Co-presentator Alex Beresford reageerde hier vandaag op door te zeggen dat de presentator altijd al negatief over Markle was geweest en zich al jaren negatief over haar uitliet. Hierop rende Morgan boos de studio uit.