Eerste Oscar als acteur voor Brad Pitt

Oscars 2020De 92ste Oscar-uitreiking kende zondagnacht een start zoals die was verwacht: Brad Pitt kreeg in Hollywood zijn eerste Oscar voor zijn acteerwerk. De 56-jarige Amerikaanse acteur ontving de Oscar voor Beste Bijrol, voor zijn rol als stuntman in de film Once upon a time... in Hollywood van regisseur Quentin Tarantino.

Het was de vierde maal dat Pitt was genomineerd voor een acteursprijs. Als producer deelde hij al eens in de glorie toen de door hem geproduceerde film 12 Years a Slave de Oscar in de wacht sleepte voor Beste Film in 2013.

Pitt haalde in zijn speech uit naar de Amerikaanse Senaat, die Donald Trump eerder deze week vrijsprak in de afzettingsprocedure. ,,Ik heb nu 45 seconden voor mijn speech, dat is meer dan de senaat getuige John Bolton gaf’’, zei de acteur. Hij prees vooral Quentin Tarantino voor de film en al zijn werk. ,,Je bent een original, je bent one of a kind. Zonder jou zou de filmindustrie saaier zijn.’’ Hij droeg de prijs op aan zijn kinderen, ,,die alles kleuren wat ik doe’’.