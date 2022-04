Eerste podcasts achter betaalmuur: ‘Vaste luisteraars zijn bereid voor goede producties te betalen’

Oud-Blendle-baas Alexander Klöpping denkt van wel. ,,Kijk bijvoorbeeld naar Denemarken. Daar betalen al zo’n 100.000 mensen voor de dienst. Dat is ontzettend veel", aldus Klöpping die Podimo adviseerde bij de overname. Hij maakt een vergelijking met de film- en muziekwereld. ,,We hadden vroeger ook niet kunnen bedenken dat we een abonnement zouden nemen op films, series en muziek, in plaats van alles los te kopen. Tegenwoordig kunnen we niet eens meer zonder.’’