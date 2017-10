Eerste Stripmaker des Vaderlands wil strips op de boekenlijst

Genomineerden Gouden Televizier-Ring op de rode loper

22:20 Wordt het de Beste Zangers, Expeditie Robinson of toch Zondag met Lubach? De genomineerden willen allemaal de prijs winnen. ,,Het zou leuk zijn, maar ik maak zondag ook weer gewoon een programma, dus daar richt ik me ook op", vertelt kanshebber Arjan Lubach op de rode loper. Jan Smit (Beste Zangers) en Nicolette Kluijver en Dennis Weening (Expeditie Robinson) hebben in ieder geval zin in het gala.