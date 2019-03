Einde Game of Thrones verraste Kit Harrington

Kit Harrington weigerde aanvankelijk het gehele script van het laatste seizoen van Game of Thrones te lezen. Hoe de serie afloopt, hoorde hij pas tijdens een gezamenlijke leessessie met zijn collega-acteurs, zo vertelde hij dinsdagavond bij The Late Show with Stephen Colbert.

,,Ik zei dat ik het niet helemaal had gelezen omdat ik niet wilde weten hoe het afloopt, maar eigenlijk was het gewoon luiheid", zegt de acteur die in de serie Jon Snow speelt. ,,Eenmaal bij de leessessie gebruikten ze me als een soort lakmoesproef: terwijl de gebeurtenissen elkaar opvolgden, peilden ze mijn reacties. Die waren goed."

Over de afloop was hij ‘geschokt en verrast’, zegt de 32-jarige acteur, zonder in detail te treden. ,,Daarna moest ik huilen."

Laat niks los

Tijdens het interview doet presentator Stephen Colbert verwoede pogingen om iets over het slot van de serie uit Harrington los te krijgen. Hij somt zelfs een reeks zelfverzonnen scenario's op, waarbij de camera inzoomt op het gezicht van Harrington.

Maar zonder succes, de acteur houdt de lippen stijf op elkaar. Het enige wat hij wel wil vertellen, is dat alle theorieën die hij zelf had niet bleken te kloppen. Wat die theorieën waren, houdt hij echter voor zich.