Einde van Golden Globes nabij: acteurs en journalisten keren organisatie de rug toe

Zes haren van Kurt Cobain geveild voor ruim 14.000 dollar

5:37 Op een veiling in de Verenigde Staten zijn zes haren van Nirvana-zanger Kurt Cobain verkocht voor 14.145 dollar (11.600 euro). Volgens veilinghuis Iconic Auctions gaat het om “het enige haar van Kurt Cobain dat op de markt is”. Wie de gelukkige eigenaar is, is niet bekend.