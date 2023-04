Einde van Koffietijd betekent ook einde van Loretta Schrijvers’ kleurrijke en zwierige kleding

Dankzij de Banana Boat Song leeft hij voort, maar Harry Belafonte zat ook achter We are the world

Dankzij de Banana Boat Song wordt hij nog altijd herinnerd, maar de dinsdag overleden Harry Belafonte was bovenal een activist. De Amerikaanse zanger, 96 jaar geworden, was een vertrouweling van Martin Luther King en een van de drijvende krachten achter We are the world van USA for Africa.