Eindelijk had Eva weer eens een gast om haar journalistieke klauwtjes in te zetten

Nieuw seizoen House of the Dragon waarschijn­lijk pas te zien in zomer 2024

Het tweede seizoen van de Game of Thrones-spinoff House of the Dragon verschijnt waarschijnlijk pas in de zomer van 2024, zegt zender HBO tegen Variety. De productie van de nieuwe reeks is kort geleden begonnen. De chef content van streamingplatform HBO Max, Casey Bloys, stelt dat ‘een goed script de hoogste prioriteit heeft’ en dat het daarbij niet uitmaakt of er jaarlijks een nieuw seizoen kan komen.