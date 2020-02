Eindelijk is de detective weer terug op de woensdagavond

De detective was jarenlang vaste prik op de woensdagavond van NPO 1. Barnaby, Morse, Lewis, Vera, Banks – ik heb ze gevroten, net als vele andere kijkers. En ik mis ze nog steeds. Ik betrap me er zelfs jaren later nog wel eens op dat ik woensdagavond rond 21.30 uur hoopvol een rondje zap, op zoek naar Midsomer Murders.



Maar nu is er eindelijk een programma dat die leemte opvult: Historisch Bewijs op NPO 2. Het klinkt niet alleen als een detective, het is ook nog eens op die manier gefilmd. Met scènes van de hoofdrolspelers die zich per trein of lopend naar de volgende locatie haasten, korte telefoongesprekjes in auto’s om elkaar te alarmeren, muziekjes die nadrukkelijk onnadrukkelijk de spanning verhogen of de importantie van een ‘vondst’ onderstrepen. En – mijn persoonlijke favoriet – camerashots vanuit de struiken van mooie oude gebouwen, waardoor het net Midsomer Murders is.