Eindelijk is het gelukt: WIDM-deelnemers blijven stil op social media

Voor het eerst in vijf jaar is het de Wie is de Mol?-deelnemers gelukt: ze zijn niet actief geweest op social media tijdens de opnameperiode. De afgelopen vier jaar was er telkens minstens één deelnemer waarbij dankzij Instagram, Snapchat, Twitter of Facebook te zien was dat ze niet meer in het buitenland bij de opnamen aanwezig waren en dus voortijdig waren afgevallen.