Elf kinderboeken krijgen Zilveren Griffel uit handen van Irene Moors

Sandra Bullock zet acteren op een laag pitje: ‘Ik ben opgebrand en moe’

Sandra Bullock (57) zet haar acteercarrière voorlopig op een laag pitje. Ze is ‘opgebrand en moe’ en zegt daardoor niet in staat te zijn om ‘gezonde, slimme beslissingen’ te nemen, aldus de Amerikaanse actrice in gesprek met The Hollywood Reporter.

21 juni