Elf nieuwe aanklachten tegen R. Kelly in misbruikzaak

Vengaboys treden op bij Oosten­rijks protest

30 mei De Vengaboys staan niet alleen op nummer 1 in de Oostenrijkse hitlijsten, ze gaan ook nog eens hun nummer We’re Going to Ibiza opvoeren tijdens een protestdemonstratie op donderdagavond. Dus reist de groep af naar Wenen in hun Vengabus. Reden voor de demonstratie is een politiek schandaal in het land.