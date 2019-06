Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent speelt rol in theaterstuk

Zangshow­oor­log ten einde: RTL wint glansrijk, SBS scoort niet met oude RTL-hit

10:44 Zeven weken lang gingen RTL 4 en SBS 6 de strijd met elkaar aan op de vrijdagavond met allebei een zangshow. RTL 4 kwam met een Brits format All Together Now, terwijl SBS 6 de succesformule It Takes 2 over had genomen van RTL. Het resulteerde in een 7-0 overwinning voor RTL 4. Gisteravond werd All Together Now door 1,1 miljoen kijkers bekeken, terwijl de grote finale van It Takes 2 het moest doen met slechts 581.000 belangstellenden.