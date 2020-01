Elise Schaap bevestigt derde seizoen van Undercover

Schaap was te gast in het programma om te praten over haar rol in de film Mijn vader is een vliegtuig. Wanneer Eva Jinek vraagt of er ook een derde seizoen van Undercover komt, knikt Schaap bevestigend.

De Belgisch-Nederlandse serie is een schot in de roos. Nederlandse kijkers streamden het afgelopen jaar massaal de reeks rond XTC-producent Ferry Bouman. De show, waarin Tom Waes, Anna Drijver en Frank Lammers de hoofdrollen vertolken, was in 2019 de populairste titel van het volledige Netflix-aanbod in Nederland.

Tweede seizoen

Eerder werd al een tweede seizoen aangekondigd, dat op dit moment gedraaid wordt. De serie maakt een sprong in de tijd en zal een jaar na de gebeurtenissen uit het eerste seizoen verdergaan. Of Frank Lammers terugkeert als Ferry Bouman is nog onduidelijk.

Het tweede seizoen zal in het voorjaar van 2020 te zien zijn. Wanneer we het derde seizoen kunnen verwachten, is nog niet duidelijk.