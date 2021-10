Elise Schaap speelt hoofdrol in boekverfilming Saskia Noort

Vrouwen staan in de kou bij belangrijk­ste Gouden Kalveren

1 oktober Voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Kalveren, dé filmprijs van Hollandse bodem, is er in de belangrijkste categorieën geen enkele vrouw met het beeldje naar huis gegaan. Dat is het gevolg van de keuze om voortaan bij de uitreiking geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen.