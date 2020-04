Elise viel in een gat nadat boer Bastiaan voor Milou koos

Gisteravond zagen bijna 3,5 miljoen kijkers hoe boer Bastiaan de meest verrassende keuze van dit seizoen van Boer Zoekt Vrouw maakte. Waar hij eerder koppig bleef volhouden dat hij niet zat te wachten op een langeafstandsrelatie, koos hij gisteren tóch voor Milou, die sinds drie jaar in het Duitse Frankfurt woont. Een flinke klap voor Elise, die haar toekomst met Bastiaan al helemaal voor zich zag.



Eerder stond Elise nog sterk in haar schoenen. Ze was ervan overtuigd dat Bastiaan wel voor haar moest gaan. Ze paste helemaal in het plaatje, vond ze. Bovendien werd ze gesterkt door Bastiaans uitspraak dat hij absoluut geen zin had in heen-en-weer-gereis naar Frankfurt. Dat hij zijn keuze uiteindelijk niet op haar liet vallen, zorgde ervoor dat het voelde alsof ze in een gat viel. ,,De uitkomst is niet wat je hebt gehoopt. Je komt natuurlijk met het doel om liefde te vinden. Ik had, zeker in het begin, gewoon best wel sterk het gevoel dat dit hem weleens zou kunnen zijn. Dat ik hem te bieden heb waar hij naar op zoek is en andersom”, vertelt Elise voor de camera van de boerendatingshow.