Elizabeth Debicki speelt Diana in laatste seizoenen The Crown

Nikkie de Jager barst in eerste YouTube-vi­deo na overval in tranen uit

16 augustus Beautyvlogger Nikkie de Jager (beter bekend als Nikkie Tutorials) heeft zojuist een filmpje gepost op YouTube om te laten weten hoe het met haar gaat. Het is de eerste video sinds zij en verloofde Dylan vorig weekend in hun huis in Uden werden overvallen door vier mannen. De overval was haar ergste nachtmerrie, zegt Nikkie, die meermaals in snikken uitbarst, maar paste volgens haar in die zin ook weer perfect in de huidige jaargang.