Elke dag tien minuten Kleuters tegen Kwalen en het hele land knapt op

Daar zaten ze maandagavond: Meneer Berendsen, mevrouw Berendsen (geen familie) en mevrouw Van Doorn, drie sterren uit Kleuters tegen Kwalen, te stralen aan tafel bij M. Het is nogal een overgang, van een zorghotel in het Gelderse Zelhem naar een tv-studio in Amsterdam. Maar de drie hoogbejaarden leken niet het kleinste beetje onder de indruk van alle heisa om hen heen. En zenuwachtig oogden ze al helemaal niet.



Het zal een van de weinige positieve kanten zijn van ouder worden. Je schuifelt dan wel achter een rollator en hebt een gehoorapparaat nodig, maar je laat je tenminste de kop niet snel meer gek maken. Dus ook niet van de berg ansichtkaarten en brieven die ze krijgen in het zorghotel sinds de serie bij MAX te zien is, en dan vooral meneer Berendsen. Het is hem van harte gegund door de rest van de bewoners. Hij is er ook niet van naast zijn schoenen gaan lopen. ,,Het is een teken dat we het goed gedaan hebben.’’