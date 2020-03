Elke in tranen na kampvuur: ‘Ik ken Arda zo helemaal niet’

Temptation IslandHet eerste kampvuur in Temptation Island heeft vanavond zijn sporen nagelaten bij de deelnemers van het RTL 5-programma. Vooral de Vlaamse Elke had het erg moeilijk met de beelden die ze van haar feestende partner Arda te zien kreeg. ,,Ik wist niet dat dat zijn type was. Maar dan weet ik dat ook weer", reageerde de brunette gekrenkt nadat ze een video onder ogen had gekregen waarin Arda intiem met verleidster Eline danste.

In de aflevering van vorige week was al te zien hoe Arda en Eline steeds meer naar elkaar toe trokken. Na wat alcoholische versnaperingen werd snel duidelijk dat de grenzen van Arda wat betreft aanrakingen steeds meer vervaagden. Zo giechelde verleidster Eline er wat op los en kirde ze: ,,Ik ben je aan het versieren", waarop Arda reageerde: ,,Dat pak je slim aan, hé.”



Dat Elke juist dat soort beelden voorgeschoteld kreeg, verraste haar enorm. De Vlaamse had niet verwacht dat Arda zó los zou zijn in de buurt van alle begeerlijke singles. Dat hij dan ook nog eens met Eline danste, die hem tussendoor op een verleidelijke manier streelde, maakte het nog erger voor Elke. Presentatrice Annelien was nieuwsgierig naar de reactie van de brunette. ,,Ik wist ook niet dat dat zijn type was. Ik heb hem dat ook niet horen zeggen. Maar dan weet ik dat ook weer.”



Op de vraag of Elke had verwacht deze beelden te krijgen, reageerde ze resoluut: ,,Nee, helemaal niet. Ik verwachte iemand die rustig was, maar niet op die manier, want hij hield ook haar hand vast. What the fuck? Ik ben er even niet goed van.” Elke barstte na het kampvuur in tranen uit. ,,Ik heb echt dik spijt dat ik hieraan heb meegedaan. Ik ken Arda zo helemaal niet", snikte ze.

Quote Ik heb echt dik spijt dat ik hieraan heb meegedaan Elke

Misselijk

In de mannenvilla was Arda zich ondertussen van geen kwaad bewust. Hij was meer dan tevreden met de beelden die hij van Elke te zien kreeg en maakte zich totaal geen zorgen over zijn relatie. ,,Ik ben 100 procent zelfverzekerd en ook over onze relatie, dus.”



Toen de bezette dames weer in hun eigen villa arriveerden, stonden de verleiders al klaar met hun drankjes om er weer een feestje te maken. Dat ging echter niet zoals zij hadden gehoopt. Elke liep met een woedend gezicht op de mannen af en kon daarna haar tranen niet bedwingen. Ze zonderde zich direct af door naar haar kamer te gaan, waarna de andere vrouwen haar besloten te volgen. ,,Ik wil helemaal niet zo'n Arda zien”, huilde ze, terwijl ze boven de wc hing door de misselijkheid.

Quote Ik ben 100 procent zelfverze­kerd en ook over onze relatie Arda

Ondanks haar verdriet wilde Elke zich niet laten kennen. En dus zocht ze de verleiders weer op om er alsnog een feestje van te maken. Daar had Roshina haar bedenkingen bij. ,,Als ik verdrietig zou zijn, dan zou ik me afsluiten", vertelde ze aan verleider Daan.



Ondertussen was er een verleider die zijn pijlen op Elke had gericht: Matthieu. Ook de andere singles hadden door dat Elke zich wel erg vaak in zijn buurt begaf. ,,A shoulder to cry on, is a dick to ride on", besloot Matthieu daarom. ,,Arda, thanks man. One for the team.”



In de beelden van volgende week is te zien hoe de koppels op date gaan met een verleider. En er is meer: een vrouwelijke vrijgezel zal zich bij de groep voegen om het vuurtje nog wat meer op te steken.