Elke radiozender zijn eigen lijst: Beste liedje ooit? Maar net naar wie je luistert

video Kees van der Spek wil lievelings­lied Peter R. de Vries op 1 in Top 2000: ‘Houd het er niet bij droog’

Kees van der Spek hoopt dat A whiter shade of pale van Procol Harum, het lievelingslied van zijn overleden vriend en collega Peter R. de Vries, dit jaar op 1 komt in de Top 2000. Het nummer werd gedraaid op de uitvaart van de misdaadverslaggever en sindsdien kan Van der Spek er niet naar luisteren zonder vol te schieten. ,,Door zijn dood is het nummer echt een statement geworden.”

12:14