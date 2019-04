Ellemieke Vermolen bekritiseerd om foto met witte tijgerwelp

Vermolen bezocht in Miami de Zoological Wildlife Foundation (ZWF), een organisatie die zich richt op educatie over zeldzame en bedreigde diersoorten in gevangenschap en in het wild. Daarbij liet de vrouw van topkok Sergio Herman zich vergezellen door een vrijwilliger van het park, Jacob Feder uit Miami.



,,Het was heel leuk om jou te ontmoeten, Jacob, en tijger Airah’’, schreef Ellemieke na haar bezoekje op Instagram bij een selfie en een kiekje waarop ze naast het tijgerwelpje hurkt en hem een aai over zijn rug geeft.



Haar volgers vroegen al snel om uitleg, met name omdat Airah een tuigje droeg. ‘Door dit soort foto's op Instagram te zetten, draag je iets uit’, schreef iemand bijvoorbeeld. ‘In dit geval dus dat het goed en leuk is om met een wild, vastgebonden dier op de foto te gaan. Dat is gewoon niet slim.’ Een ander schreef dat ze de ZWF totaal niet begrijpt. ‘Welke stichting laat nu in godsnaam zijn tijgers aanlijnen en aaien!’