'Ellen DeGeneres baalt enorm van negatieve berichtgeving'

De negatieve berichtgeving begon nadat de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager in januari te gast was in Ellen's show. Hoewel De Jager vereerd was om haar transgender coming-out verhaal voor zo'n groot publiek te mogen vertellen, was ze teleurgesteld in de gang van zaken achter de schermen. ,,Ik werd niet even persoonlijk begroet, zoals dat bij Nederlandse talkshows wel het geval is. Het was best wel afstandelijk en kil allemaal, dat had ik niet verwacht.”