Ellie betrokken bij ‘forse aanrijding’ en Dave heeft spijt van nieuwe coupe

AD Media podcast ‘Matthijs van Nieuwkerk voert reparatie­ge­sprek­ken met oude team’

Het vaste mediapanel heeft deze week het heilige vuur te pakken, om met de betekenis van Pinksteren te spreken. Het einde van het tijdperk Koffietijd wordt besproken. Presentator Manuel Venderbos gooit het proefballonnetje op of er hierdoor ruimte is voor een commerciële ontbijtshow op Amerikaanse leest met een vleugje RTL Boulevard en al het nieuws in een notendop. Hij heeft zelfs al gemaild met directeur Peter van der Vorst (en antwoord gekregen!).